Otto seminari estivi per approfondire le relazioni

L’estate è per molti tempo di sole, vacanze e divertimento, ma non è così per coloro che soffrono di problemi relazionali. Alcune persone sono lasciate sole, senza qualcuno che le aiuti a curare i propri bisogni psicologici. Come afferma Don Michele Barban «Noi al Gulliver siamo convinti che quando ci si trova in una situazione di sofferenza, difficilmente se ne esce da soli. Quella dei seminari estivi è quindi un’occasione preziosa».

Per questo al centro Gulliver di Varese è stato organizzato un ciclo di seminari che si tengono ogni martedì di luglio e agosto nella sala Carrozze in via Albani 91. Ogni seminario è composto da una parte teorica e da una in cui viene presentata l’esperienza del relatore, intervallate da un buffet. L’accesso ai seminari è libero per gli ospiti del Centro Gulliver e per tutti coloro che vogliono conoscere più da vicino questa realtà.

Il 10 luglio ci sarà l’incontro dal titolo “Fermarsi in tempo non è fallire” con Francesco Tisano. Martedì 17 luglio Simone Mongardi terrà il seminario “Insegni se sai, educhi se sei”. Il 24 luglio la discussione “Non esistono malattie incurabili” vedrà la partecipazione di Piercarlo Citerio.

Il 31 luglio ci sarà “Riconosco e accetto i miei limiti e le mie risorse” con Anna Resta e Serena Sciarratta. Martedì 7 Agosto Valeria Genduso e Cristina Lo Mele terranno il seminario “Se ami diventi accogliente ed esigente”. Il 21 agosto Elisa Di Piero presenta “Dal sopportare al supportare”. Infine il 28 agosto è il giorno di “Dipendenza e psichiatria stanno bene insieme” con Laura Andreoni.