I paesaggi della Lauretana nell’opera di Anna Sala

Nuova mostra personale per l’artista Anna Sala che porta i suoi ultimi lavori a Torre de’ Bandinelli ad Asciano (Siena).

L’esposizione dal titolo “Lauretana 2018” presenta una selezione di opere dedicate all’antica via che congiungeva, fin da epoca medievale, Siena e le Crete Senesi con il Santuario Mariano di Loreto e, via mare dalle Marche, con le esotiche terre d’Oriente.

Il viaggio che propone l’artista ripercorre le colline del paesaggio lauretano, scandito da momenti di indeterminatezza, dove prevale il senso di mare senza confini o di “mare aperto” come Luzi amava definire il profilo delle Crete; quindi da momenti di maggiore nitidezza, scansionati dai ricordi giovanili della terra di Siena, dove l’artista si è formata culturalmente e stilisticamente.

Il lavoro di Anna Sala è fatto di archeologie interiori dove il grigio pallore delle argille si mescola all’ocra delle sabbie in una stupefacente comunione di motivi trascendenti che riconducono alle antiche devozioni lauretane: uno sfondo fatto di asprezze morfologiche, di vitale crudezza, ma di palpabile spiritualità; di certo un luogo da anacoreti .

Il senso progettuale delle opere nasce dal colloquio surreale tra l’artista e l’intimità/sacralità del paesaggio lauretano, ovvero un pellegrinaggio idealistico dalla natura allo spirito. La mostra è organizzata con la collaborazione dell’Associazione Ricerche Culturali per Asciano ( A.R.C.A.) e inaugura domenica 19 Agosto alle ore 18.00.

Anna Sala è nata a Milano ma è varesina d’adozione. Diplomata all’Istituto D’arte Duccio di Buoninsegna di Siena e laureata in Storia dell’Arte Contemporanea con Enrico Crispolti, dopo una lunga permanenza nella città toscana si è trasferita in Egitto per tre anni. La frequentazione di paesaggi dalle luci e dai colori tanto diversi, quali la dolce campagna senese e il deserto nordafricano, hanno prodotto un’influenza decisiva sull’evoluzione e sul carattere così peculiare della sua pittura. Ha cominciato ad esporre regolarmente in Italia e all’estero dal 2001. Il suo percorso è stato accompagnato da una varia attenzione critica. Ha al suo attivo diversi libri d’artista, pubblicati fra gli altri con Einaudi, Pulcinoelefante, Nuova Editrice Magenta, Edizioni Casagrande.

ANNA SALA

Lauretana 2018

Inaugurazione domenica 19 agosto ore 18

Presentazione di Mario Pace

19 agosto – 30 settembre 2018

Orari di apertura: 19 – 31 agosto 2018 – 16.00 -20.00 1 -30 settembre 2018 – 15.00 -19.00