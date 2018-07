Pallacanestro Varese, al via la seconda fase della campagna abbonamenti

Giovedì 12 luglio inizia la seconda fase della campagna abbonamenti della Pallacanestro Varese. Dopo il buon avvio della prima fase che ha registrato 1.030 tesserati, l’ufficio ticketing (presso Sala Conferenze “Giancarlo Gualco” del PALA2A) riapre la campagna abbonamenti “I want you”” con vendita degli abbonamenti al prezzo della tariffa di luglio sia per i vecchi che per i nuovi abbonati.

In questa fase i vecchi abbonati della stagione regolare potranno ancora esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto, mentre i nuovi abbonati potranno sottoscrivere la propria tessera scegliendo tra i posti non soggetti a prelazione. L’ufficio abbonamenti sarà aperto il giovedì e il venerdì dalle 16 alle 20 e il sabato con orario continuato dalle 10 alle 19. La seconda fase della campagna abbonamenti terminerà sabato 21 luglio.

Anche nella seconda fase i tifosi potranno rinnovare il proprio abbonamento online cliccando qui e ritirarlo nei giorni di campagna abbonamenti saltando la fila. Il rinnovo online sarà possibile solo per le tessere a tariffa intera e over 65. In questa fase anche i nuovi abbonati potranno acquistare la loro tessera online cliccando qui.

Le tariffe di luglio:

La terza fase con vendita libera degli abbonamenti scatterà invece a settembre. Dal 6 al 15 settembre sia i nuovi sia i vecchi abbonati che non hanno esercitato il diritto di prelazione nelle prime due fasi potranno sottoscrivere l’abbonamento alla tariffa di settembre. (Fonte Pallacanestro Varese)