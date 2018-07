La Pallacanestro Varese parteciperà alla FIBA Europe Cup 2018/2019. A due anni di distanza dall’ultima apparizione in una competizione europea, la società biancorossa, che proprio in Europa ha scritto pagine importanti di storia, ha scelto di aderire al torneo continentale organizzato dalla FIBA che solo tre stagioni fa l’aveva portata a disputare le Final 4 a Chalon, sfumate per un soffio in finale contro Francoforte.

Da allora, la FIBA Europe Cup, ha leggermente cambiato il format, ma rimane una competizione intrigante che metterà la pallacanestro Varese di fronte a numerose formazioni proveniente da tutto il continente.

Il cammino dei biancorossi comincerà direttamente dalla regular season (che avrà inizio mercoledì 17 ottobre per terminare mercoledì 21 novembre) in virtù dell’ottimo piazzamento ottenuto lo scorso anno in campionato. Per conoscere le contendenti del girone, però, sarà necessario attendere la conclusione dei due turni di qualification round di Fiba Europe Cup (in agenda a settembre e ottobre) e quella dei qualification round della basketball Champions League. Le squadre non qualificate alla regular season di BCL, infatti, potranno esercitare il diritto di partecipazione alla Europe Cup. Gli accoppiamenti dei QR e la composizione dei gruppi delle regular season saranno definiti martedì 31 luglio a Monaco.

Dopo le sei giornate di regular season, le prime due classificate degli otto gruppi accederanno al turno successivo (che avrà inizio mercoledì 12 dicembre e durerà fino a mercoledì 6 febbraio) in cui saranno divise in altri quattro gruppi da quattro squadre ciascuno. Le squadre qualificate prenderanno parte al round of 16, nel quale si uniranno le squadre uscenti dalla basketball Champions League. Le otto vincitrici disputeranno quindi i quarti di finale (20-27 marzo) e successivamente, le 4 formazioni qualificate, si affronteranno nelle semifinali (10-17 aprile). La finale che assegnerà il trofeo si disputerà con andata il 24 aprile e ritorno il 1° maggio.