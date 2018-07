Palumbo, FI: “Dall’Europa prima dei contributi aspettiamo i risarcimenti”

«Prima di prevedere un contributo di 6.000€ per migrante da accogliere in futuro nei vari paesi dell’Unione, l’Europa cominci a risarcire l’Italia che per anni è rimasta sola nel fronteggiare l’emergenza sbarchi nell’indifferenza degli alleati europei».

Così dichiara Angelo Palumbo, consigliere regionale lombardo di Forza Italia, in merito alla proposta lanciata oggi dalla Commissione circa un sostegno finanziario agli Stati membri che accetteranno i trasferimenti delle persone sbarcate.

«L’Italia, come ben sappiamo, è stata praticamente abbandonata nel gestire un’emergenza di proporzioni bibliche come il fenomeno migratorio. Parliamo, sono negli ultimi 5 anni, di quasi 1 milione di persone sbarcate nel nostro Paese».