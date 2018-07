Una pandina firmata Varesenews per il Mongol rally di Ottavio Missoni e fidanzata

Della avventurosa “Luna di Miele di fidanzamento” che Ottavio Missoni ed Enrica Fugazzola hanno organizzato vi avevamo parlato: al Mongol Rally, con una Panda 4 per 4, per una gara di oltre 14mila chilometri su strada, il Mongol Rally 2018, l’evento motoristico non competitivo più grande al mondo, nato per scopi benefici, che ogni anno raccoglie auto da tutto il globo per un viaggio avventuroso attraverso 12 stati dall’Europa fino alla Mongolia.

Ora questa avventura sta per cominciare – la partenza è il 16 luglio – e Varesenews seguirà la coppia da vicino: tanto da vicino che ci porteranno nel retro dell’auto. Sarà “targata” anche Varesenews, infatti, l’auto dell’ HoneyMoongol Team La pandina porterà il nome di Varesenews fino al traguardo nel paese di Ulan-Ude in Siberia, dopo aver attraversato tre deserti: il Karakum, Kizilkum e il Gobi e oltre 12 stati, tra cui Azerbaigian, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakistan.

Da tutta la redazione, un grande “in bocca al lupo” e buon viaggio, che noi e voi potremo seguire dalla pagina Facebook e dal profilo Instagram. La loro raccolta fondi, prevista per la gara, sarà a favore di due associazioni: Onlus Mariana e Cool Earth».