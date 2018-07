Parlamentari al lavoro: i più presenti Alfieri (Pd) e Bianchi (Lega) senza neanche un’assenza

A quasi 4 mesi dalle elezioni è ancora presto per fare un bilancio esaustivo ma poco prima della pausa estiva è comunque interessante dare un’occhiata all’attività parlamentare degli onorevoli varesini.

Si tratta di un bilancio meramente quantitativo e possibile grazie ai dati raccolti da Openparlamento, il progetto ideato da Openpolis che permette permettono di seguire passo passo le attività di ogni singolo parlamentare.

Sul sito, infatti, sono registrate quotidianamente le presenze, le assenze e le attività di deputati e senatori nelle aule parlamentari.

Ad oggi il primato delle presenze va al Pd Alessandro Alfieri, 100% di presenze in aula con 225 votazioni su 225, e al leghista Matteo Bianchi, 100% di presenze a Montecitorio con 221 votazioni su 221.

Seguono Leonardo Tarantino, con il 99,55% di presenze, risultato assente ad una sola votazione; il M5s Gianluigi Paragone, 99,55% di presenze, assente ad una sola votazione e la deputata Pd Maria Chiara Gadda con il 91.40% di presenze e Umberto Bossi, al Senato, con il 90.22%. Tra i parlamentari “semplici” chiude la classifica l’M5s Nicolò Invidia con l’84% di presenze, assente a 34 votazioni su 221.

Tra gli eletti nei collegi varesini ci sono anche i forzisti Giusy Versace con il 98.19% di presenze e Adriano Galliani con il 94.22%.

Seguono i parlamentari di Governo: Dario Galli è stato presente solo a 26 votazioni in aula ma era registrato come in missione durante le altre 188; poi Giancarlo Giorgetti risultato in missione per il 96% delle votazioni d’aula. Infine, Stefano Candiani è risultato presente in aula il 27% delle votazioni, in missione il 13% e assente il 59%.