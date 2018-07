Passeggero senza biglietto: intervengono le forze dell’ordine

Dopo l’episodio delle sberle al capotreno registrato ieri sera sulla linea Milano Laveno, anche questa mattina Trenord deve registrare ritardi e cancellazioni a causa di un diverbio avvenuto lungo il tratto del passante ferroviario.

Per un passeggero non in regola con il biglietto sono state allertate le autorità che sono salite a bordo del convoglio causando rallentamenti sino a mezz’ora, afferma Trenord sulla linea del passante.

Ripercussioni anche sulla linea Varese Treviglio e sul Malpensa Express. L’intervento è avvenuto sul treno partito da Milano Bovisa alle 6 e diretto a Lodi: il convoglio è rimasto fermo 33 minuti provocando disagi alla circolazione.