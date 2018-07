Pastasciuttata antifascista per ricordare i fratelli Cervi

Erano tempi duri, ma per coloro che avevano combattuto il fascismo, dopo la cattura di Mussolini e quello che si pensava essere la fine del regime, bisognava comunque fare festa. È per questo che i fratelli Cervi prepararono per gli emiliani una semplice pasta al burro e salvia il 25 luglio del 1943. Dopo 75 anni gli antifascisti di Busto Arsizio ricordano questo evento con la Pastasciuttata Antifascista, una cena gratuita e aperta a tutti.

La manifestazione si terrà il 21 luglio alla Cascina Burattana a Busto Arsizio, la cucina aprirà alle 20,00 e alle 21,30 partirà la musica. «Rinnoviamo oggi la gioia di mangiare e bere insieme, di ascoltare musica e ballare, di stare a tavola e discutere schiettamente faccia a faccia contro tutti fascismi di ieri e di oggi», ha dichiarato Elio Ferracini l’organizzatore dell’evento.