Patrini Malnate invincibili: campioni d’Italia per la terza volta

Sembrerebbe impossibile giocare ad uno sport come il baseball a occhi chiusi, ma non la pensano così i ragazzi dei Patrini, la squadra varesina di baseball per ciechi che domenica 15 luglio ha vinto per la terza volta consecutiva i campionati italiani di questa disciplina.

Nelle semifinali i Patrini hanno sconfitto la squadra di Roma Allblinds con il risultato di 9 a 1, con partita terminata per impossibilità di rimonta.

Domenica infine gli atleti varesini hanno affrontato la squadra milanese finalista I Lampi a Bologna e con un punteggio di 7 a 1 si sono aggiudicati il titolo di campioni italiani 2018.

Nei primi due inning i Patrini erano già in vantaggio 3 a 0 e hanno costretto i milanesi ad inseguire senza successo, se non nell’inning finale, quando i Lampi hanno segnato un solo punto.

Grande dimostrazione di forza della squadra guidata dal coach Chiesa e in campo dal capitano Virgili, che si è affermata per la terza volta come la migliore squadra del territorio nazionale.

Meritano di essere citati tutti i campioni: Virgili, Burgio, Case, Bossetti, Bernunzio, Rosafio, Casale, Gottardi, Bonati, Sereno e naturalmente gli assistenti Sereno, Cardia, Arcuri, Colombo, Stigliano e Bossetti V. Tutti coordinati dal coach Chiesa e dal team manager Gottardi.

E vanno ricordati anche gli altri giocatori che non erano presenti ieri a Bologna: Marchetto, El Kadrani, Okpara e Agnello.

Il prossimo appuntamento sarà domenica prossima al campo di Malnate per festeggiare la vittoria dello scudetto con la disputa del trofeo Guglielmo Donai, che non si era potuto svolgere a marzo a causa del maltempo, e per la festa con tutti i fan.

Dopo inizierà il riposo estivo, che terminerà all’inizio di settembre quando riprenderà la stagione con la Coppa Italia, la Coppa Lombardia e per finire ad ottobre inoltrato il torneo di fine stagione.