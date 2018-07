Il pd ripensa i consigli di Circoscrizione

Il Pd varesino propone i Consigli di quartiere. L’iniziativa, dai contorni ancora non ben delineati, è stata presentata giovedì 19 luglio nella sede di via Monte Rosa del partito democratico.

Portavoce della proposta Giacomo Fisco, consigliere comunale e presidente della commissione consiliare 1, dedicata agli affari generali, servizi civici, rapporti con i quartieri, che ragionevolmente vedrà la proposta in discussione quando la proposta di regolamento sarà più definita.

Con lui, un gruppo di lavoro di 12 persone (Luca Battistella, Giovanna Ferloni, Marco Regazzoni, Fracesco Spatola, Fisco, Michelangelo Moffa, Matteo Capriolo, Rosi Grespan, Marisa Cirillo, Bruna Croci, Angelo Zappoli, Emilio Corbetta) che ha lavorato alla “risurrezione” dei consigli di circoscrizione – eliminati per legge nel 2011, poiché Varese era sotto la soglia dei 100mila abitanti che ne giustificava il proseguimento – in forma più “snella”, per consentire una partecipazione politica dei quartieri senza l’elemento di “carrozzone partitico” che i consigli di circoscrizione avevano preso.

Come fare per evitare gli effetti negativi di questa partecipazione, ancora non è del tutto definito, ma il gruppo di lavoro ha cercato spunti al di fuori della città giardino : una delle ispirazioni esplicite è, per esempio, quella dei CCV (Consigli Cittadini Volontari) di Parma, ma «Abbiamo dato un’occhiata anche ai gruppi di quartiere di Gallarate» segnalano.

Le nuove strutture di quartiere dovrebbero essere una decina, qualcuna in più delle sei vecchie circoscrizioni, avranno carattere consultivo, non avranno sedi dedicate ma utilizzeranno strutture già esistenti. Le loro funzioni, secondo i propositi elencati dai componenti del gruppo di lavoro, saranno “segnalare, proporre, promuovere e collaborare”.

«I consigli di quartiere vogliono essere nuovi spazi di partecipazione e coinvolgimento che intendono riportare i quartieri e cittadini al centro dell’attenzione» ha spiegato Giacomo Fisco, mentre Francesco Spatola ha sottolineato come debbano essere «Strutture leggere, non appesantite, in grado di dialogare sui problemi e le criticità presenti nelle periferie» ha sottolineato invece Francesco Spatola.

Potrebbero bastare delle sedi di partito decentrate, ma l’intenzione del gruppo di lavoro PD è diversa: quella di creare delle vere e proprie istituzioni comunali decentrate, organismi elettivi che si affiancheranno a Consiglio comunale e Commissioni, e che approderanno in Aula con un loro regolamento che dovrà essere discusso e approvato.