Pecorella…smarrita attraversa la provinciale

È fuggito dal gregge e si è buttato in mezzo alla strada. Un agnellino piuttosto intraprendente, e con molta voglia di indipendenza, ha rischiato di provocare un incidente sulla provinciale all’altezza di Lozza. Gli automobilisti se lo sono trovati davanti e hanno cominciato a frenare e a sterzare per evitarlo.

Per fortuna in quel momento stava passando un’ambulanza: i soccorritori sono scesi e lo hanno afferrato al volo. Lui non ha “opposto resistenza” e si è fatto riconsegnare al legittimo proprietario. Gli automobilisti che hanno assistito alla scena hanno premiato i volontari del 112 con un fragoroso applauso.