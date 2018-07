La Comunità Pastorale di Luino organizza un pellegrinaggio a Santiago e Fatima dal 10 al 15 settembre.

Il programma prevede la partenza con volo da Malpensa lunedì 10 settembre alle 10.50 con arrivo a Porto alle 12.35.

Nella giornata visita della città e al termine partenza per Santiago de Compostela con sistemazione in albergo, cena e pernottamento. Martedì 11 settembre è prevista la visita a Santiago de Compostela con pensione completa in albergo. Si compirà a piedi il tragitto dal Monte della Gioia sino alla cattedrale di San Giacomo (circa 4 km), dove si venera la tomba dell’apostolo Giacomo il Maggiore. Partecipazione alla Messa del Pellegrino e nel pomeriggio visita della cattedrale e della città con guida locale.

Mercoledì 12 settembre: visita di Braga, pranzo, nel pomeriggio arrivo a Fatima. con la cena. Dopo cena recita del santo rosario e partecipazione alla Santa Messa di vigilia in occasione dell’anniversario dell’Apparizione.

Giovedì 13 settembre: giornata dedicata a Fatima.

Venerdì 14 settembre: al mattino funzioni religiose a Fatima, al pomeriggio partenza per Lisbona con visita della città.

Sabato 15 settembre: al mattino visita di Coimbra, poi pranzo a Oporto e tempo libero nella città fino al trasferimento in aeroporto e all’arrivo a Malpensa in serata.

La quota è di 1095 euro, comprensiva di: transfer da e per Malpensa, volo, tasse d’imbarco, transfer per gli aeroporti in Portogallo, alloggio in hotel 3 stelle (4 stelle a Santiago) in camere a due letti, vitto (compreso bevande ai pasti) dalla cena del primo giorno al pranzo del sesto giorno, visite ed escursioni con guida parlante italiano, assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e assicurazione annullamento.

La partecipazione è aperta a chiunque sia interessato.

Per iscrizioni, informazioni e adesioni telefonare al prevosto di Luino don Sergio Zambenetti al numero 3358046589 entro il 31 luglio perché i posti sono quasi esauriti.