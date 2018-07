Peppe Millanta armato di chitarra presenta “Vinpeel degli orizzonti”

È da poco uscito sugli scaffali, ma ha già vinto numerosi premi. “Vinpeel degli orizzonti”, Il primo libro di Peppe Millanta, verrà presentato al circolo il Quarto Stato di Cardano al Campo sabato 21 luglio alle 21,30. L’autore discuterà col pubblico della sua opera suonando qualche brano con la sua chitarra.

L’ingresso all’evento è gratuito.

“Vinpeel degli orizzonti” è ambientato nel misterioso villaggio di Dinterbild, quattro case intorno a una locanba dove si rifugia chi ha paura di soffrire. Il protagonista è Vinpeel, l’unico ragazzo di questo paesino, convinto che al di là del mondo in cui è cresciuto esiste dell’altro. Il libro accompagna il lettore attraverso gli stravaganti personaggi, i sogni e le aspirazioni di Vinpeel e i suoi mille tentativi per fuggire.

Peppe Millanta è uno pseudonimo scelto dall’autore per mascherare una “doppia vita” condotta durante l’università. Lo scrittore iniziò una carriera da avvocato, ma ben presto decise di abbandonare la professione e iniziare a studiare Drammaturgia e Sceneggiatura. Nel 2013 fonda la “Peppe Millanta & Balkan Bistrò”, una band musicale con cui si esibisce in tutta Italia. Nel 2017 fonda invece la scuola Macondo dedicata alle arti narrativa. Con il suo primo libro “Vinpeel degli orizzonti” Peppe Millanta ha già vinto diversi premi letterari come il primo premio Alda Merini, il primo premio Quercia in Favola e altri ancora.