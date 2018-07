Perché è importante frequentare abitualmente uno studio dentistico

Tra i compiti del dentista c’è quello di prevenire, diagnosticare ed eventualmente curare malattie e disturbi che riguardano bocca e denti. Questo sia tramite operazioni quotidiane di controllo sia con interventi d’emergenza per migliorare lo stato di salute dentale del paziente. Alcuni professionisti del settore esercitano in ospedali pubblici o strutture sanitarie apposite, altri lo fanno in studi privati. Più in generale, è consigliato consultare uno studio dentistico con una certa frequenza, vista l’importanza che ha la cura dei denti. Talvolta si sottovaluta tutto ciò, per poi riscontrare, in età ancora molto giovane, svariati problemi.

Le conseguenze di denti non curati a dovere

I denti svolgono numerose funzioni, contribuiscono principalmente alla masticazione ed alla digestione dei cibi, ma non solo, infatti, se sono in ottime condizioni permettono di parlare e pronunciare le parole in maniera corretta, e cosa più importante, la loro presenza dà forma al viso. Una cura distratta dei denti può comportare lo sviluppo di carie. La carie dentale a sua volta può condurre ad una serie di complicanze per cui sono necessari interventi quali otturazioni, corone o devitalizzazioni. Nei casi peggiori, il dente può infettarsi e finire in necrosi. In quest’ultimo caso si richiede una cura canalare. Secondo statistiche accertate, le malattie gengivali rappresentano la causa principale di perdita dei denti in età adulta. Si tratta però di situazioni che, se monitorate per tempo, possono essere prevenibili o trattabili. Per questo frequentare uno studio dentistico può risolvere il problema. Pulizie dentali e controlli di routine da parte del dentista di fiducia sono la base della cura e della salute dentale. Inoltre, sarà lo stesso dottore ad avere il compito di educare il paziente all’igiene orale anche in maniera autonoma.

Possibili rimedi per curare una carie in tempo

Frequentare un ottimo studio dentistico anche se come abbiamo detto è una buona abitudine, non è però sufficiente, per prevenire le carie; a ciò si deve affiancare un continuo auto-monitoraggio dei propri denti e soprattutto l’assunzione di buone abitudini. Anzitutto è bene sapere che l’eccessivo consumo di cibi zuccherini o acidi può comportare più facilmente all’erosione dello smalto, che risulta una delle cause primarie di nascita delle carie. Bevande come i succhi di frutta e le bibite gassate, oltre a snack come patatine e dolci sono tutti alimenti acidi per natura o ricchi di zuccheri, che vengono trasformati in acidi dai batteri. Tali acidi corrodono lo smalto dei denti, favorendo la nascita di carie. Un altro consiglio è assumere buone abitudini in tema di igiene orale. La più importante è sicuramente quella di spazzolare i propri denti per due volte al giorno, anche tre se possibile, così da rimuovere la placca e i residui di cibo. Per questo il dentista consiglia di spazzolare i denti subito dopo aver mangiato qualcosa, anche se sappiamo bene che è abbastanza utopico, soprattutto per chi non fa un lavoro da ufficio. Anche l’utilizzo di altri strumenti come colluttori e filo interdentale possono aiutare a ripulire quei punti dove lo spazzolino ha difficoltà ad arrivare. Altro consiglio fondamentale, è l’assunzione regolare di fluoruro, che riduce il rischio di insorgenza delle carie. Sia il consumo di dentifrici o collutori con fluoruro, sia l’approccio ad un’alimentazione sana (a base di pesce e frutti di mare, ad esempio) aiutano a rafforzare lo smalto. Una dieta bilanciata, la giusta accortezza e la frequentazione abituale di uno studio dentistico si rivelerebbero di grande beneficio per l’età adulta.