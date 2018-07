Nuovo Pgt, completata la fase di ascolto dei cittadini

Si è concluso nei giorni scorsi a Vedano Olona il percorso di partecipazione attiva al nuovo Pgt – Piano di governo del territorio, avviato il 18 giugno scorso.

Nei tanti incontri aperti di ascolto, i progettisti incaricati e l’Amministrazione comunale hanno incontrato proprietari, professionisti, commercianti, industriali, agricoltori e associazioni per conoscere in dettaglio il territorio da diversi punti di vista e per raccogliere idee, spunti e riflessioni che potranno servire alla stesura del documento di piano.

Anche se si è concluso il ciclo di incontri, l’opportunità di partecipare e offrire pareri resta ancora aperta: per chi volesse inviare il proprio contributo, è stata infatti attivata un’email specifica nuovopgt@comune.vedano-olona.va.it

I cittadini inoltre possono seguire, attraverso il sito internet del Comune, le successive fasi del percorso.