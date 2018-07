L’aereo per radiomisurazioni vola sopra Malpensa

È un ronzio lontano, però spesso sufficiente ad attrarre l’attenzione.

È il segno che è al lavoro il Piaggio P180 dell’Enav, l’aereo che viene utilizzato per verificare e “tarare” i radiofari e le altre apparecchiature installate a terra che “guidano” gli aerei nell’avvicinamento alle piste di Malpensa.

Il nostro lettore Andrea Larroux, sempre molto attento a questa curiosità, ha anche inviato il tracciato del volo “in tondo” del P180 sopra Malpensa (nella foto).

A cosa serve l’aereo P180? Ecco la spiegazione di Enav

ENAV svolge un’attività continua di controllo delle radioassistenze nazionali (Radar, VOR, DME, VDF, ILS ecc.). Tali apparati utilizzano segnali elettromagnetici che forniscono al pilota, su apposite strumentazioni di bordo, informazioni circa la posizione del proprio volo sul piano orizzontale o verticale. La continua verifica dell’accuratezza dei segnali radioelettrici permette agli operatori del trasporto aereo di volare in massima sicurezza.

L’attività è svolta tramite una flotta di aeromobili Piaggio Aero P180 Avanti II, di proprietà ENAV, che effettuano una media di 1800 ore di volo l’anno. Questi velivoli, appositamente allestiti, consentono di eseguire controlli in volo senza necessità di apparecchiature installate a terra ottenendo risultati in tempo reale e sempre in linea con le normative internazionali.