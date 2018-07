Piante cadute, sfondano la recinzione

Maltempo abbatte le piante che sfondano la recinzione del campi sportivi al Matteotti e il Comune corre ai ripari intimando ai privati proprietari del cantiere accanto alla struttura sportiva di provvedere alla riparazione.

E’ successo in via Leonardo Da Vinci dove in seguito al vento che ha spazzato la città nella serata di martedì e nella notte tra mercoledì e giovedì sono cadute diverse piante dietro ai campi comunali da tennis e basket. Finendo a terra gli alberi hanno trascinato tutta la recinzione che ora ha invaso gli impianti.

“Abbiamo già intimato alla prorpietà dell’area dove per altro è in corso un intervento edilizio, di provvedere al ripristino della recinzione eliminando le piante abbattute e riposizionando la rete”- spiegano dagli uffici comunali sollecitati dai cittadini ad intervenire.

I due temporali hanno provocato diversi danni nella città degli amaretti: dall’allagamento dei sottopassi a quello del cortile di via Volta.