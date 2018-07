In piazza con i burattini per festeggiare Sant’Anna

Appuntamento ad Azzate nella serata di giovedì 26 luglio. Alle 21 infatti, come da tradizione, si festeggia S. Anna in piazza Cairoli, con i burattini della Compagnia Roggero. “Una storia della bambina Natalì che era proprio nata-lì, in quella parte di mondo dove il cielo è il più azzurro e il mare ha il colore dello smeraldo… bambini”. Un evento organizzato dalla Pro Loco e da non perdere. Ingresso libero.