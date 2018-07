La piazza di Samarate ora è videosorvegliata

La piazza principale di Samarate – piazza Italia – diventa videosorvegliata: tre le telecamere attivate, a copertura dell’intero spazio e delle diverse esigenze di prevenzione e sicurezza.

«Giusto questa settimana è stata attivata, era tanto attesa dai cittadini» spiega soddisfatto Roberto Forastiere, neo consigliere delegato allo sviluppo della videosorveglianza e sicurezza. «Era stata promessa da tanto tempo, ma per problemi tecnici siamo arrivati solo ora».

Tre appunto le nuove telecamere: una “doom” (cioè telecamera mobile con visione 360 gradi) che sorveglierà l’incrocio principale a ridosso della chiesa, una fissa e una terza di rilevamento targhe. «L’amministrazione intende poi implementare con una ulteriore telecamera per il controllo delle soste veicolari» annuncia poi Forastiere.

Una delle ipotesi è introdurre un sistema di rilevamento automatizzato sull’esempio delle corsie di Malpensa: la telecamera riprende all’ingresso e all’uscita e sanziona la sosta troppo prolungata. Ma questa è solo una ipotesi allo studio: sarebbe un approccio “rivoluzionario” e non è detto che si proceda in questo senso.

Ad oggi sono trenta le telecamere attive sul territorio comunale, le ultime due sono quelle attivate a maggio in piazza XI settembre, l’area mercato del centro. I progetti di ampliamento però proseguono: «Abbiamo partecipato al bando ministeriale che scadeva al 31 maggio sulla videosorveglianza: partecipiamo come singolo Comune» spiega ancora Forastiere. Il progetto vale 50mila. Euro e prevede 4 nuove telecamere (soprattutto per lettura targhe): il bando prevede la copertura da parte del Ministero all’80%, dunque per 40mila euro su 50mila. A luglio è poi prevista la partecipazione a un ulteriore bando per videocamere mobili, per un valore di 8mila euro (oggi è solo una la telecamera mobile disponibili).