Piazza Vittorio Emanuele II, il punto sui lavori

Proseguono speditamente anche grazie al bel tempo, i lavori di realizzazione della nuova piazza pedonale Vittorio Emanuele II. Nelle nuove immagini si possono già apprezzare le geometrie realizzate con il posizionamento della pavimentazione, di aiuole e piante che punteggeranno di verde il granito bianco e della fontana coi giochi d’acqua.

In fase di ultimazione anche la parte più vicina all’incrocio con via Pozzi e con via Borroni e via Tettamanti.