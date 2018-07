Piazzale Kennedy, Civati: “Intervento urgente”

«Ci siamo già attivati per dare il via ad un provvedimento di somma urgenza che ci consentirà di intervenire prontamente. Questo cedimento, in un’area da tempo trascurata, dimostra ancora una volta l’importanza del Progetto Stazioni che investirà fortemente su piazzale Kennedy e sull’intera area», ha spiegato l’Assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati, riguardo al cedimento stradale in Piazzale Kennedy.

Sul posto, questa mattina, si sono recati immediatamente gli addetti del Comune, oltre a Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale, che hanno transennato l’area interessata. Le cause del fenomeno sono state subito chiare: al di sotto del livello stradale passa il fiume Vellone che in quel tratto scorre intubato in un dotto realizzato a inizio novecento. Le forti piogge e le infiltrazioni hanno lentamente eroso il muro del dotto sotterraneo provocando il cedimento.