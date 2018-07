Da Piazzale Pogliaghi alle Pizzelle e ritorno

“Venerdì 20 luglio con partenza alle 8.50 da piazzale Pogliaghi faremo la salita al Monte Pizzella, la salita si farà dal sentiero che inizia a fianco del bar “il Ceppo” e che ci consentirà, in una decina di minuti, di raggiungere la zona pratosa. Durante il trasferimento avremo l’occasione di ammirare i frutti del Corniolo (Cornus mas) ormai belli di un colore rosso, apparentemente maturi, ma chi li provasse adesso troverebbe i frutti di sapore intensamente acidulo, anche l’Erba fragolina (Sanicula europea)che alcuni vedranno per la prima volta solo perché questa piantina, per nulla appariscente, cresce in luoghi ombrosi una volta ricercata perché ritenuta in grado di risolvere qualsiasi problema di salute. Arrivati al primo pratone ci si potrà divertire ammirando il paesaggio, oppure ricercando fiori che sono particolarmente numerosi e vari dai garofanini di varie specie alle Carline, chi lo desiderasse potrebbe stendersi al sole. I più volenterosi proseguiranno per una salita ricca di vegetazione dove il tanaceto, le campanule, la vedovina strisciante la faranno da padrone. Arrivati al valico ci si fermerà a discutere delle numerose scelte che si possono fare, si proseguirà raggiungendo il culmine discendendo quindi da un sentiero pratoso con delle viste particolarmente ampie. L’uscita si concluderà entro le ore 12. Alla gita potranno partecipare anche i bambini, non presenta difficoltà può essere affrontata dalle persone senza alcun problema i dislivelli complessivi non raggiungono i 200 m. Ovviamente l’uscita avrà luogo solamente in caso di bel tempo. Ricordiamo a tutti gli interessati che è stata pubblicata, a cura di Giovanni Pinesso e di Gandini Marilena, la relazione sulla 12° uscita che si trova nella cartella documenti sotto cartella uscite con il solto link:

https://1drv.ms/f/s! Ai2XEUNXNkbNaN2D7n38g7DKm3o

Arrivederci in piazzale Pogliaghi, Teresio”