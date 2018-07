Pic-nic in piazza, la battaglia dei cuscini, teatro e musica: arriva Piàzzati

Un fine settimana ricco di eventi a Stabio, dove in piazza Maggiore, venerdì 20 e sabato 21 luglio è in programma “Piàzzati“.

La festa apre con un pic-nic in piazza Maggiore. Dalle 19.30 alle 20.30 al centro della piazza tavoli e panchine saranno a disposizione degli interessati che potranno portarsi alimenti da consumare in compagnia in attesa del concerto.

Alle 21 avrà inizio il concerto del gruppo “I Lógiti”, trio acustico che ripercorre con atmosfere soft, ma con groove, i più noti brani dai classici del rock anni ‘60 a quelli pop contemporanei.

Con Stefano Dall’Osto alla chitarra, Luca Fanoni al piano e la bella voce di Chiara Passerini.

In caso di cattivo tempo lo spettacolo si terrà nella Sala multiuso del Comune di Stabio, in via Ligornetto 12.

La festa esplode sabato 21 luglio, con lo spettacolo interattivo per bambini e ragazzi “La battaglia dei cuscini”. Alle 17 una grande sfida a cuscinate, tutti contro tutti “armati” di morbidi e colorati cuscini per rievocare gli scontri all’ultima piuma che da bambini si facevano sul letto prima di andare a dormire. Un momento collettivo esplosivo, divertente che coinvolge bambini, ragazzi, genitori e nonni.

Cura la regia della battaglia la Compagnia “Il Melarancio”, che propone l’evento nell’ambito del Festival Terra&Laghi.

Dalle 19.30 alle 20.30 ci sarà anche domenica la possibilità di fare il pic-nic in piazza Maggiore, spettando l’inizio de “Il mercante di monologhi”, spettacolo teatrale per ridere e per riflettere, con Matthias Martelli, anch’0esso inserito nella programmazione del Festival Terra&Laghi.

L’attore propone una galleria di personaggi surreali e grotteschi che, con ironia, rappresentano la società odierna con le sue degenerazioni e i suoi eccessi.

Uno spettacolo originale, divertente e convincente durante il quale, parafrasando Molière, “ti si spalanca, nella risata, la bocca, e con la bocca anche il cervello e nel cervello entrano i chiodi della ragione”.

In caso di cattivo tempo tutti gli eventi si svolgeranno nella Sala multiuso del Comune di Stabio, in via Ligornetto 12.