Piccolomo parla dalla “gabbia”: zittito dal presidente

L’uomo dietro alle sbarre è nervoso, cammina di tanto in tanto e gesticola.

Verso mezzogiorno entra sua figlia nell’aula della corte d’assise dove si celebra il processo per la morte di sua moglie, di cui è accusato. Cinzia siede dal suo avvocato, in prima fila, e dalla gabbia si alza l’unica voce di chi la abita: “Lei non può stare qui, se ne deve andare. Te ne devi andare tra il pubblico”.

“Lei stia zitto”, ribatte il giudice Orazio Muscato, “altrimenti la faccio espellere”. Attimi di tensione nell’udienza di oggi a Varese per la morte di Marisa Maldera, moglie di Giuseppe Piccolomo.

Diversi i testi ascoltati questa mattina in aula: dai testimoni di quella notte che hanno visto bruciare l’auto, a chi passo’ a Caravate dalla via XX Settembre e invece vide un’auto quei parcheggiata nel prato, nello stesso posto dove venne trovata poco dopo in fiamme con all’interno il corpo della donna.

È stato ascoltato il medico di famiglia per appurare le condizioni di salute della vittima e verificare se facesse o meno uso di benzodiazepine.

È stato sentito anche l’assicuratore della compagnia dove venne sottoscritta nel 2002 – un anno prima della tragica fine di Marisa – una polizza vita che fra le condizioni standard prevedeva la triplicazione del risarcimento in caso di morte per incidente stradale.

Nel pomeriggio, dopo la pausa, verranno ascoltati i componenti dell’equipaggio del 118 che la notte del 20 febbraio 2003 vennero chiamati per operare il soccorso sanitario.