“Pienone” in Comune per il convegno sui contributi a sostegno dello sport

Sala consiliare gremita, ieri sera, per il convegno dedicato ai contributi e alle opportunità a sostegno dello sport e delle attività sportive. All’invito dell’amministrazione di Sesto Calende hanno risposto amministratori locali della provincia di Varese e di Novara, rappresentanti di associazioni sportive e di federazioni e anche molti cittadini.

A fare gli onori di casa, l’ex sindaco Marco Colombo, ora consigliere regionale, il vice sindaco Giovanni Buzzi e il consigliere comunale delegato allo sport, Simone Pintori. Al loro fianco, moderati da Giacomo Cosentino (Presidente del Gruppo Lista Fontana in Regione Lombardia), gli onorevoli Alberto Cirio (Europarlamentare Vice Presidente EGFA e Consigliere Nazionale Movimento Sportivo Popolare – Ideatore del portale www.contributixte.eu) e Roberto Pella (Deputato, Sindaco di Valdengo (BI) Vice Presidente Vicario ANCI – Sottoscrittore con il Credito Sportivo del bando “Sport Missione Comuni 2018” al via proprio dal 5 luglio), Antonio Rossi (Sottosegretario Regione Lombardia con delega ai Grandi Eventi Sportivi – Sostenitore dell’accordo di programma per la nuova sede della Canoa di Sesto Calende) e Fabiano Gerevini (Governatore Panathlon Lombardia e Responsabile Regionale ACES).

L’incontro, organizzato in occasione del progetto del Comune europeo dello sport, è stato un momento di confronto sul tema dell’accesso ai bandi e alle risorse a sostegno delle realtà che operano in ambito sportivo, ma anche un’occasione pratica per ricordare i benefici virtuosi degli investimenti in questo settore (“ogni euro investito nello sport è un risparmio futuro nei costi per la sanità”). Durante la serata sono stati illustrati inoltre alcuni strumenti a disposizione degli enti locali e delle organizzazioni per ottenere fondi e contributi (come il caso del portale www.contributixte.eu, piattaforma dedicata alla comunicazione di tutti i Bandi Pubblici Regionali, Nazionali ed Europei divisi per area e per settore di interesse).