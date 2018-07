Pioggia di medaglie per i nuotatori della Sport Management

Scorpacciata di medaglie per i nuotatori tesserati per la società Sport Management Atleti Lombardi che a Milano, nei campionati regionali estivi riservati alle categorie Junior, Cadetti e Senior, fanno brillare gli occhi chiudendo con risultati clamorosi: il terzo come assoluti, il primo nella categoria ragazzi, il secondo nella categoria esordienti e il secondo posto juniores.

Un risultato decisamente di altissimo livello per una società appena nata e che si è già distinta per risultati in Lombardia. Strepitosi poi sono i Campionati Regionali firmati dall’atleta lecchese (che si allena presso il Centro Sportivo Al Bione, una delle strutture sportive gestite da Sport Management in Italia) Michela Caglio che centra ben tre medaglie d’oro imitata dalla compagna Giorgia Della Torre che s’infila al collo due ori.

In generale però sono tutti i nuotatori della Sport Management Atleti Lombardi a ottenere risultati brillanti come sottolinea Maurizio Pompele, responsabile Tecnico del settore nuoto della società, che spiega: «Grandi, grandissimi risultati dei nostri ragazzi. Sono stati eccezionali, così come sono stati eccezionali i loro tecnici a cui va il mio personale ringraziamento. Il mio grazie va a tutti anche agli stessi ragazzi, alle loro famiglie e alla nostra società perché abbiamo lavorato veramente bene e forte quest’anno sopportando tutto. Alla fine, come ci dicono i risultati, il lavoro paga sempre ed avere chiuso al terzo posto in Lombardia come società è un grandissimo risultato».

Il prossimo appuntamento saranno i Campionati Italiani estivi, in programma dal 7 al 13 agosto allo Stadio del Nuoto (Foro Italico) a Roma. Di seguito il dettaglio delle medaglie conquistate dai nuotatori Sport Management Atleti Lombardi in questa tre giorni di gare milanesi (tra parentesi la città dove gli atleti si allenano):

ORO

Ludovica Patetta 200do (Lecco)

Giorgia Della Torre 100ra (Lecco)

Giorgia Della Torre 200ra (Lecco)

Michela Caglio 200st (Lecco)

Giovanni Aloisi 100do (Mantova)

Michela Caglio 400st (Lecco)

Michaela Caglio 200st (Lecco)

Michela Caglio 800st (Lecco)

ARGENTO

Simone Vecchio 100ra (Desenzano)

Giovanni Aloisio 200do (Mantova)

Martina Ratti 200fa (Lecco)

Rachele Regattieri 100do (Desenzano)

Francesco Broglia 50ra (Parma)

Andrea Cesarini 200st (Monza)

BRONZO

Rachele Regattieri 200do (Desenzano)

Michela Caglio 1500st (Lecco)

4×200 senior – Mariucci (Monza)-Cesarini(Monza)-Sinigaglia(Monza)-Broglia (Parma)

Marco Caroli 100fa (Brugherio)

4×100 mix juniores Giorgio Crespi (Busto Arsizio), Dimitri Neverov (Desenzano), Samuele Caroli