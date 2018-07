Pioppi abbattuti all’agenzia delle Entrate, un provvedimento per la sicurezza

I pioppi nel cortile dell’agenzia delle entrate avevano finito il loro ciclo vitale, come accade ad animali ed umani, e la caduta di uno di loro durante la nottata di maltempo tra venerdì e sabato scorso ha portato in evidenza l’urgenza di provvedere all’abbattimento di tutto il filare, in modo da garantire la sicurezza di passanti e case vicine: ecco perchè in questi giorni nella sede di via Frattini dell’agenzia delle entrate fervono le motoseghe.

“Galeotta”, come ci è stato confermato, è stata la rovinosa caduta notturna di uno di quei pioppi, che ha tra l’altro gravemente danneggiato un’auto parcheggiata davanti.

A farlo era un pioppo che soffriva di micosi, una situazione che la Forestale aveva già segnalato. Le necessarie opere conseguenti sono state ribadite dopo sopralluogo con la proprietà, cioè l’agenzia delle Entrate, la Forestale stessa e l’ufficio del verde pubblico del comune: quest’ultimo ha approvato il taglio proprio per “motivazioni d’urgenza”, visto che alle prossime piogge il rischio di caduta di un altro esemplare era troppo alto.

I lavori dureranno ancora uno o due giorni, dopodichè l’intera area sarà in totale sicurezza. In un secondo tempo, la società – con la conferma del Comune – ha comunicato che saranno inserite delle nuove piante: questa volta però non lunghi faggi, ma più adatti Carpini, o altre specie a minor crescita e maggiore sicurezza.