Polizia a cavallo, questa sera debutto all’ippodromo

Cavalli e cavalieri vengono da Firenze e Milano, vestono i colori della Polizia e da domenica scorsa e per due settimane saranno in città a Varese per pattugliare le vie del centro e i parchi.

Ma il vero debutto avverrà questa sera in occasione della riunione di corse delle Bettole: all’ippodromo – si terrà il premio Mirko Marcialis, alla memoria del giovane fantino morto nel 2000 proprio durante una corsa nella pista cittadina – ci saranno anche gli agenti con pattuglie “ippomontate”.

Sempre all’Ippodromo sarà il ricovero notturno dei cavalli.

L’iniziativa piace al Comune, ente che ha collaborato con la Questura per l’arrivo delle pattuglie speciali (nella foto, la pattuglia ai Giardini Estensi).

Il sindaco Davide Galimberti la ritiene un valore aggiunto per i parchi e al città; era dal 2010 che le pattuglie a cavallo non si vedevano nella Città Giardino, dove sono diverse le iniziative serali che si terranno da qui al 15 luglio: proiezioni cinematografiche all’aperto, e due serate dedicate allo shopping il 7 e il 13 luglio.

Ma saranno soprattutto i parchi della città ad essere presisiati dai cavalieri della Polizia: la Schiranna, Villa Toeplitz, Villa Mylius, e il Parco Mantegazza.