Pompieri salvano piccione bloccato su un albero

Aveva un cordino di nylon incastrato nella zampina che è rimasto impigliato in un ramo e che ha finito per imprigionarlo su un albero in via San Giuseppe.

E’ la disavventura capitata ad un piccione liberato dai vigili del fuoco del distaccamento di Saronno.

Vedendo il volatile che non riusciva a spiccare il volo e che cercava disperatamente di liberarsi alcuni residenti hanno chiesto l’intervento dei pompieri.

In pochi minuti la squadra di turno è arriva sul posto ed ha provveduto a raggiungere il piccione sul ramo. Tenendo fermo il volatile sono riusciti a togliere il cordino che lo bloccava.

Visto che, malgrado lo spavento, il piccione era in buona salute è stato subito liberato in una zona di campagna.