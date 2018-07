Porte aperte nei palazzi della Regione dove continua la mostra dei Lego

Domenica 29 luglio dalle ore 14 alle 22 (ultimo ingresso alle ore 21) Palazzo Pirelli apre le sue porte ai bambini e alle famiglie, che nell’occasione potranno salire allo Spazio Belvedere al 31°piano e potranno ammirare al primo piano presso lo Spazio Eventi la mostra di Riccardo Zangelmi “Potere ai Piccoli”, con circa 40 opere interamente realizzate in mattoncini LEGO. Riccardo Zangelmi è attualmente l’unico artista italiano certificato LEGO Certified Professional in un gruppo ristrettissimo di sole sedici persone al mondo.

Nel corso della giornata LEGO Italia sarà presente negli spazi adiacenti la mostra per lasciare che grandi e piccini diano libero allo sfogo alla fantasia: saranno distribuiti in alcune sale del Pirellone tavolini da gioco con tutti i mattoncini LEGO System e posizionate piscine piene di LEGO DUPLO per i più piccoli.

Sempre domenica, poi, sarà possibile visitare anche Palazzo Lombardia, sede della Giunta regionale, che aprirà alle ore 12 e chiuderà alle ore 20: al 39° piano saranno posizionati vicino alle vetrate alcuni personaggi LEGO (omini, studenti e friends), mentre in piazza Città di Lombardia sarà allestita una piccola area gioco per gli appassionati del mondo LEGO e sarà posizionata una panchina a grandezza naturale realizzata in mattoncini LEGO su cui saranno seduti due Friends.

Tra le opere esposte a Palazzo Pirelli spiccano per dimensioni FLY, un invito al coraggio, a intraprendere il volo verso i propri sogni, che ha preso parte alla Biennale del Mosaico 2017 presso il Museo d’Arte della città di Ravenna, realizzata con circa 105.000 mattoncini, e MAGIC BUNNY, composto da 108.000 pezzi. E ancora le sculture HOPE, la speranza, la più preziosa tra le aspirazioni, innata in ogni bambino; CHIEDILO ALLE STELLE che raffigura un universo di sogni nel quale immergersi e cercare il più importante; GOAT DIFFERENT, una capretta libera a pois che esce dagli schemi e vive di colori inseguendo i propri sogni.

Complessivamente per questa mostra sono stati impiegati oltre 600mila mattoncini LEGO di differenti dimensioni e di 60 colori diversi. All’ingresso di “Potere ai Piccoli” due poltrone rosse e un tavolino giallo sono posizionati per dare il modo a tutti i visitatori di sedersi e scattarsi selfie con barba, occhiali, bocca e cravatta, tutti realizzati in mattoncini LEGO.

La mostra sarà aperta fino al 20 settembre, con ingresso libero dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 17.30, il venerdì dalle ore 9.30 alle 13. Resterà chiusa solo nella settimana dal 13 al 17 agosto.

Un’altra apertura straordinaria di Palazzo Pirelli è già stata programmata per domenica 16 settembre dalle ore 10 alle ore 18.