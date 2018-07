Pratiche comunali on line, un corso all’Ascom per usare la tecnologia

Sempre più spesso le amministrazioni comunali si affidano alla rete per gestire pratiche o prenotazioni di appuntamenti ma ci sono fasce di popolazione (in particolare i più anziani) che non hanno le conoscenze sufficienti a prenotare un documento on line o compilare un modulo.

Per venire incontro a questa esigenza, nei prossimi giorni, prenderà il via un ciclo di incontri sull’utilizzo degli strumenti informatici dedicati agli anziani e alle persone che, per svariati motivi, non sono in grado di gestire le pratiche burocratiche che richiedono l’uso della tecnologia, come per esempio, la procedura per richiedere appuntamenti per il rilascio della carta d’identità elettronica.

Non saranno corsi di informatica, ma momenti di confronto su argomenti di base per dare una mano concreta a tutte quelle persone che non hanno la fortuna di avere figli o nipoti che possano fornire un minimo di supporto.

“Si va sempre più verso un mondo fatto di tecnologia ed è importante che nessuno resti indietro” scrive il sindaco nella lettera che ha inviato ad alcune associazioni, tra cui l’Università cittadina per la cultura popolare e l’Auser.

Grazie all’ASCOM, gli incontri si svolgeranno nei locali climatizzati di via Machiavelli, 5 nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, dal 16 luglio al 1 agosto, dalle 15 alle 16.30, ovviamente del tutto gratuitamente.

Non ci sarà bisogno di formalità alcuna, occorrerà unicamente presentarsi per passare qualche ora insieme in modo utile, per sentirsi persone “diversamente giovani”.