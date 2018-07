Pratoni sul lungolago di Angera sul Lago Maggiore

Non sono una vera e propria spiaggia ma dei grandi prati dove è possibile trascorrere il tempo in riva al lago. Non è possibile fare il bagno (l’area non è balneabile) ma ci si può fermare a prendere il sole. I prati davanti al Comune (piazza Garibaldi) offrono uno spazio per giocare a pallone e a pallavolo ed è presente un parco giochi a poca distanza, oltre al viale alberato dove è possibile passeggiare. Perfetti per una giornata al lago anche con i bambini.

Affacciati su Arona e con alcuni spazi all’ombra sono invece i prati di viale Repubblica. Molto frequentati nel fine settimana, anche in questo caso ci si può fermare a prendere il sole ma non è possibile fare il bagno.

Comune: Angera

Località: Angera

Spiaggia: Non balneabile

Come si raggiunge pratoni sul lungolago

In auto o con i mezzi (in battello o pullman fermata piazza Garibaldi o Imbarcadero)

Indirizzo per il navigatore

Angera, piazza Garibaldi

Indicazioni per il parcheggio

Parcheggio a pagamento sul lungolago o in alternativa ampio parcheggio libero nelle vicinanze del Campo sportivo

Altre informazioni Tipologia spiaggia: Pubblica Bar nelle vicinanze: Si Accessibilità disabili: sì Servizi presenti: A pochissima distanza dal centro. Sono vicini a bar, pizzerie e ristoranti, parco giochi e negozi; servizio bookcrossing, vicinanza all’ufficio turistico, punto di partenza per itinerari nel centro e nelle tappe del museo diffuso

Eventuali curiosità sulla spiaggia