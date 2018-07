Preavviso azzurro per Matteo Tambone

Nella “buca delle lettere” della Pallacanestro Varese potrebbe presto arrivare una convocazione dall’Italbasket. Possibile destinatario della missiva spedita da Roma è Matteo Tambone, che nei giorni scorsi è stato “preallertato” per partecipare all’attività estiva della Nazionale Sperimentale.

Il 24enne playmaker, tornato in questi giorni a Varese per svolgere alcuni allenamenti individuali, ha ben figurato nel corso del suo primo campionato di Serie A con 4,9 punti e 1,9 assist di media a partita in 17,5 minuti di impiego. Con alcune “punte” di assoluto valore come il match giocato e vinto a Venezia nel quale il regista cresciuto a Roma segnò 17 punti (record personale in A, pareggiato poi a Torino) con 4/7 nel tiro pesante.

L’allerta azzurra andrà poi confermata dalla convocazione ufficiale che potrebbe arrivare settimana prossima. La Nazionale Sperimentale ha infatti in programma un raduno tra il 23 luglio e il 2 agosto e, a seguire, la disputa di alcune partite. Per Tambone, se la convocazione fosse confermata, si tratterebbe di un ritorno nella Sperimentale: il regista nato a Graz aveva già infatti partecipato ai lavori della rappresentativa azzurra nel 2015 quando in panchina c’era Attilio Caja. Il quale, ricordando quella esperienza, aveva messo su di lui gli occhi per poi portarlo a Varese.