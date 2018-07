Il nuovo prefetto a Busto per conoscere l’amministrazione

E’ stato accolto in Comune nel pomeriggio il nuovo prefetto di Varese Enrico Ricci. Una visita istituzionale per conoscere il sindaco Emanuele Antonelli e alcuni esponenti della giunta. All’incontro hanno così partecipato il vicesindaco Isabella Tovaglieri e gli assessori Manuela Maffioli, Max Rogora, Gigi Farioli, oltre al segretario generale Antonella Guarino e al comandante della Polizia Locale Claudio Vegetti.

Al centro dell’attenzione non solo una presentazione della Città e delle sue peculiarità, ma anche le tematiche legate alla sicurezza e alle strutture cittadine che ospitano le forze dell’ordine.

Il sindaco ha ricordato l’impegno dell’Amministrazione per la realizzazione del nuovo Commissariato di Polizia in via Foscolo e ha accennato alla situazione relativa al trasferimento della Caserma dei Carabinieri nell’edificio di via Bellini.