Prende forma la società che rileverà il Varese Calcio

In attesa del passaggio di quote – oggi quelle del Varese Calcio sono tutte in mano a Claudio Benecchi – comincia a prendere forma la compagine che formerà la “Varese Concept”, cioè la società che avrà la proprietà del club biancorosso.

Un gruppo («Saremo più di 4 e meno di 10» ha detto Benecchi la mattina del raduno della squadra) del quale faranno parte sia l’attuale proprietario originario di Comerio sia Fabrizio Berni, l’imprenditore emiliano basato in Svizzera che ha fatto da “tessitore” in questi mesi, lavorando per scongiurare il fallimento.

Del gruppo farà parte anche la famiglia Sabrychenko del “Soleil Capital Group”, società con una decina di sedi sparse per il mondo (a Milano quella italiana, a Zurigo quella elvetica) che si occupa di private equity, transazioni finanziarie e ha interessi nei settori dell’automotive e della moda. Alena Sabrychenko è già un volto noto allo stadio, perché oltre a essere la compagna di Fabrizio Berni ha partecipato in modo attivo a diversi incontri pubblici relativi al Varese.

Altre figure che pronte a entrare in società sono Luigi Malvestiti, membro della famiglia che per anni ha gestito una rete di autosaloni e concessionari (attività ora ceduta al marchio Autotorino), ora proprietaria della T.T. Holding e Francesco Galotta, titolare de “La Futura”, azienda brianzola che si occupa di distribuzione automatica. Quest’ultimo è l’imprenditore che accompagnò Benecchi e Berni a Palazzo Estense in uno degli incontri con sindaco e vicesindaco per la questione stadio.

A proposito di “Franco Ossola”, come spiegato in QUESTO articolo, a Masnago non ci sarà il Milan B perché la società rossonera ha scelto di non allestire la seconda squadra. Ma, come anticipato da VareseNews, la porta resta aperta a favore del Diavolo, che potrebbe dislocare a Varese la Primavera e la squadra femminile.

Nel pomeriggio di venerdì, in occasione della presentazione della campagna abbonamenti, qualche ulteriore novità potrebbe essere ufficializzata.