Il Presidente Fontana incontra Fsi per migliorare il servizio

Si e’ svolto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 9 luglio, l’incontro tra Ferrovie dello Stato Italiane e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Oggetto della riunione sono stati i possibili contenuti dell’ipotesi di accordo che intende superare gli attuali assetti gestionali del servizio ferroviario regionale ora in capo a Trenord. Obiettivo comune garantire gli investimenti per i nuovi treni e migliorare la qualità del servizio. In pratica si va verso una gestione separata del servizio di trasporto ferroviario regionale. L’incontro si è svolto in un clima di fattiva collaborazione.