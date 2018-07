Primi acquisti per la Caronnese: ecco Pavan e Pittarello

Parte forte il mercato della Caronnese, che mette subito a segno due bei colpi per un altro campionato di vertice. Il direttore sportivo Cannella ha chiuso gli accordi: il terzino sinistro Nicolò Pavan e la punta Filippo Pittarello.

Nicolò Pavan è un nuovo giocatore della Caronnese. Il terzino sinistro classe ’93, cresciuto nelle giovanili di Biellese, Cossatese e Novara è il primo rinforzo della società rossoblù. Il calciatore vanta sei anni di esperienza al Borgosesia, tre tra le fila dei giovani e tre in prima squadra, mentre nella passata stagione ha difeso i colori del Chieri.

Pavan è pronto per questa nuova avventura: «Sono felicissimo di entrare a far parte di questa società. L’ho sempre vista e affrontata dall’esterno e ho sempre notato una grande forza e organizzazione. Spero di portare tutta la mia esperienza a servizio della squadra, non vedo l’ora di iniziare e di mettermi a disposizione del mister».

Per rinforzare l’attacco, forte dei rinnovi di Corno e Massano, arriva il classe ’96 Filippo Pittarello dall’Imolese. Cresciuto nelle giovanili del Padova, ha maturato esperienze in Serie D con le maglie di San Paolo, Montebelluna, Luparense Correggese e Padova, con cui ha vinto anche il campionato.

Ecco le sue prime parole da nuovo giocatore della Caronnese: «Voglio partire forte e disputare una grande stagione. Voglio togliermi diverse soddisfazioni a livello di squadra e professionale. La Caronnese deve essere per me un trampolino di lancio, ho scelto i rossoblù per il progetto e per la fiducia che io voglio ripagare».