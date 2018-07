Il primo europarlamentare sinto visita il campo gallaratese: “Sarò al vostro fianco”

L’europarlamentare tedesco Romeo Franz, il primo sinto ad entrare nel Parlamento Europeo, è stato al campo sinti di Gallarate per incontrare i suoi residenti nel mezzo della bufera che li vede contrapposti alla decisione di sgombero promosso dall’amministrazione comunale.

Diventato europarlamentare da poco più di 2 settimane, Franz ha deciso come primo atto di incontrare le comunità sinti per conoscerne le condizioni, i problemi e «fargli sapere che adesso hanno un loro rappresentante nelle istituzioni europee che possono chiamare in qualunque momento».

Nella mattinata di mercoledì 18 luglio alcuni residenti del campo si sono riuniti e insieme ad una interprete hanno raccontato all’ospite arrivato da Bruxelles la propria condizione: «siamo qui a Gallarate da generazioni – hanno spiegato -, siamo cittadini italiani, molti di noi hanno un lavoro eppure a volte dobbiamo nasconderci. A causa di come sono raccontati oggi le nostre comunità in molti ci vedono solo come ladri ma non è così. Qui lavoriamo e vogliamo solo poter continuare a vivere insieme seguendo la nostra tradizione».

L’arrivo dell’europarlamentare in Italia è dovuto anche all’attivismo politico del ministro dell’interno Matteo Salvini, nello specifico dopo l’annunciata intenzione di procedere con la schedatura di tutti i sinti e i rom che vivono in Italia: «comportamenti che ricordano i fatti del nazionalsocialimo – ha detto Romeo Franz – e che sono illegali».

Fatto che, peraltro, non è stato particolarmente contestato dagli abitanti del campo: «siamo già registrati, abbiamo la carta di identità e in Comune ci sono tutti i nostri dati. Perché dovremmo essere schedati ancora?».

Dai temi più generali l’incontro è poi ricaduto inevitabilmente sulla situazione del campo di via del Lazzaretto a Cedrate, con l’incombente decisione di sgombero che pesa sul futuro delle circa 100 persone che ci vivono da undici anni.

Romeo Franz ha ascoltato le tappe della complicata vicenda e si è messo a disposizione degli abitanti del campo: «vaglieremo la vicenda negli uffici del Parlamento e contatterò i vostri legali per capire come posso essere più utile a darvi una mano – ha spiegato l’europarlamentare -. Scriverò anche una lettera al sindaco di Gallarate per protestare con questa decisione». Franz ha anche invitato al Parlamento Europeo una delegazione dal campo gallaratese per testimoniare la propria condizione di vita in Italia.