Il primo volo della “balena” dei cieli

Uno dei cinque nuovi Airbus Beluga XL ha effettuato con successo il suo primo volo.

Galleria fotografica Airbus Beluga XL 4 di 8

L’entrata in servizio di questo grande aereo, realizzato per il trasporto di carichi molto voluminosi, è prevista per il 2019.

Il Beluga XL rientra nel programma di sviluppo del consorzio europeo Airbus dal 2014 e, secondo i piani, andrà a sostituire la precedente versione, l’A300-600ST.

Il primo volo di uno dei cinque BelugaXL è stato compiuto con successo giovedì 19 luglio. L’aereo è atterrato all’aeroporto Toulouse-Blagnac, in Francia