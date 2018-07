Pro Patria, c’è il Verbano prima della Coppa Italia

Domenica 5 agosto la “Bombonera” di Besozzo ospiterà un’interessante amichevole estiva tra i padroni di casa del Verbano – una delle squadre simbolo dell’Eccellenza – e la Pro Patria di Javorcic.

Il match (calcio di inizio alle ore 17) servirà ai Tigrotti per affinare i meccanismi in vista dell’impegno di Coppa Italia che i bustocchi dovranno affrontare nei giorni successivi contro il Gozzano, neopromosso in C.

Il “problema” è che la data di Pro Patria-Gozzano rimane incerta: l’appuntamento è per ora fissato per mercoledì 8 agosto (ore 20,30) allo “Speroni” ma il calendario non è ancora definitivo: il girone (gruppo B) che comprende tigrotti e piemontesi è attualmente formato solo da queste due squadre, ma potrebbe essere integrato da una terza formazione.

In caso di raggruppamento a tre, verrebbe confermato il posizionamento di Pro Patria-Gozzano nella data di mercoledì 8. Altrimenti le due società potrebbero spostare la partita alle 18 di domenica 12 agosto. Insomma, staremo a vedere.