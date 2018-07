Pro Patria, domani il secondo test

Sono settimane di intenso lavoro per la Pro Patria, che continua a sudare nel ritiro estivo in corso a Sondalo.

La prima amichevole contro il Torino, nonostante il passivo di 4-0, ha comunque mostrato buone cose a mister Ivan Javorcic, considerato anche che i suoi erano al lavoro da pochi giorni.

Domani, mercoledì 25 luglio, Santana e compagni affronteranno la seconda amichevole, anche se in questo caso il livello sarà meno elevato. Fischio d’inizio alle ore 17 per il test contro una selezione locale, che servirà più per sciogliere le gambe dal duro lavoro di preparazione atletica che non a dare risposte tattiche.

Intanto sul mercato si aspetta ancora l’arrivo di una punta di categoria da aggiungere al parco attaccanti che attualmente vede Mario Santana, Giuseppe Le Noci, Niccolò Gucci e Ersid Pllumbaj. Il direttore sportivo Sandro Turotti sta cercando l’occasione giusto per affondare il colpo per il bomber.

Intanto, parlando di attaccanti, Elia Bortoluz dopo due stagioni saluta Busto Arsizio: la giovane punta ha firmato con la Pergolettese, in Serie D.