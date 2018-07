Pro Patria, doppio colpo: Lombardoni e Pllumbaj

Altra giornata di arrivi alla Pro Patria. In giornata sono arrivate le firme di due pedine importanti per il prossimo scacchiere biancoblu.

Il primo è Manuel Lombardoni, difensore centrale classe 1998 che arriva dall’Inter in prestito. Con la maglia nerazzurra il marcatore nato in provincia di Bergamo ha portato la fascia di capitano della squadra Primavera, vincendo quest’anno campionato, Viareggio e SuperCoppa.

Ersis Pllumbaj, nato nel 1989 in Albania ma di passaporto italiano, arriva invece dalla Virtus Bergamo. Nell’ultima stagione di Serie D – nello stesso girone della Pro Patria – ha siglato 17 reti in 26 presenze e anche lui si presenta per la prima volta tra i professionisti dopo aver segnato 181 gol tra Promozione, Eccellenza e Serie D.

Ora manca davvero poco per completare la rosa, iniziando da un portiere affidabile da affiancare al giovane Mangano.

