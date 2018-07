Pro Patria esagerata nell’ultimo test. La presidente svela la maglia

(Foto Facebook – Aurora Pro Patria 1919 – Official)

Un weekend speciale per la Pro Patria, che nella giornata di sabato ha affrontato l’ultima amichevole del ritiro a Sondalo prima del rientro a Busto Arsizio previsto per lunedì. Intanto la presidente Patrizia Testa svela su Facebook la nuova maglia con tanto di scudetto, mentre da radiomercato spunta il nome per l’attacco.

Un punto per volta però: partiamo dall’amichevole. Allo stadio di Sondalo i ragazzi di mister Ivan Javorcic hanno affrontato l’ultimo test amichevole. È stato un successo larghissimo per i tigrotti, che hanno spazzato via il Sondalo (Terza Categoria) 21-0. Ersid Pllumbaj si regala un altro poker, poi tripletta di capitan Santana, Beppe Le Noci e Donato Disabato, due reti a testa per Giovanni Fietta, Niccolò Gucci e Riccardo Colombo, poi firme anche di Alex Pedone e del giovane Stefano Banfi.

SONDALO – PRO PATRIA 0 – 21 (0 – 9)

Pro Patria fino al minuto 67 (3-5-2): Tornaghi; Marcone, Zaro, Battistini; Colombo, Fietta, Bertoni, Di Sabato, Ghioldi; Santana, Pllumbaj.

Pro Patria dal minuto 67 (3-5-2): Angelina;

Molnar, Lombardoni, Molinari; Mora, Le Noci, Gazo, Pedone, Galli; Gucci, Banfi.

Marcatori: p.t. 3’, 7’ Fietta, 15’, 27’ Pllumbaj, 29’ Di Sabato, 32’ Santana, 34’, 43’ Di Sabato, 44’ Santana. S.t. 1’ Pllumbaj, 7’ Colombo, 11’ Santana, 17’Pedone, 20’ Colombo, 22’ Pllumbaj, 24, 28’ Gucci, 37’ Le Noci, 39’ Banfi, 40’ Le Noci, 42’ Rig. Le Noci.

Angoli: 11-2 (per la Pro Patria)

Un’altra notizia arriva direttamente da Facebook: la presidente Patrizia Testa ha svelato in anteprima le nuove maglie: nuovo sponsor tecnico, numero oro sulla schiena ma soprattutto lo scudetto di Campione d’Italia di Serie D sul petto.

L’ultima novità di giornata riguarda il mercato. Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, scrive sul proprio sito internet che la Pro Patria è vicina a chiudere l’accordo con l’attaccante Simone Dell’Agnello (LINK QUI). Classe 1992, cresciuto nel Livorno e nell’Inter, in nerazzurro ha vinto anche il Viareggio da capocannoniere nel 2011. Poi il rientro a Livorno – che detiene ancora il cartellino – qualche infortunio e l’ultima annata a Cuneo chiusa con 8 reti in 32 partite.