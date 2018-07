Pro Patria, per la difesa arriva Battistini

Ieri il centrocampo, oggi la difesa. Aurora Pro Patria 1919 puntella il reparto arretrato con l’arrivo, ufficiale, di Matteo Battistini.

Un colpo importante per rinforzare la retroguardia, che dall’anno scorso ha visto le conferme di Giovanni Zaro e Ivo Monar. Grande fisico, buona tecnica e soprattutto tanta esperienza in Serie C nonostante la relativa giovane età, sarà un elemento importante alle dipendenze di mister Javorcic per la prossima stagione.

Il difensore centrale, classe 1994, è reduce da una positiva stagione in C con il Pro Piacenza (26 presenze). Prima dell’esperienza in rossonero, Battistini ha giocato cinque stagioni alla Carrarese, assieme ad altri due tigrotti: Donato Disabato e Alex Pedone. A Carrara il direttore sportivo era Sandro Turotti, attuale ds biancoblu.