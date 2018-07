Pro Patria, la maglia per il centenario

L’anteprima, in grigio, è uscita.

Dalla pagina Facebook del negozio autorizzato Givova (nuovo sponsor tecnico) è stata svelata la maglia del centenario della Pro Patria, con il logo che celebrerà il compleanno in cifra tonda della società di Busto Arsizio.

Da settimana prossima sarà in vendita anche in versione bianca. Tutto è pronto quindi per la nuova stagione, che inizia oggi ufficialmente, quella che rivedrà i tigrotti tra i professionisti, proprio a 100 anni dalla fondazione.