Pro Patria: raduno, ritiro e mercato

La Pro Patria si prepara a tornare tra i professionisti e domenica 26 agosto inizierà ufficialmente il campionato di Serie C. Di seguito tutto quello che bisogna sapere per questa estate biancoblu.

RADUNO: 16 luglio allo stadio “Speroni” di Busto Arsizio

RITIRO: da mercoledì 18 luglio a domenica 29 luglio a Sondalo.

AMICHEVOLI:

Sabato 21 Luglio – Ore 17.00

Torino – Aurora Pro Patria

I biglietti saranno disponibili su www.bormio.eu

Mercoledì 25 Luglio – Ore 17.00

Selezione Valtellinese – Aurora Pro Patria

Ingresso gratuito

Sabato 28 Luglio – Ore 17.00

Sondalo – Aurora Pro Patria

Ingresso gratuito

COPPA ITALIA:

Primo turno: 5 agosto (avversario e orario da definire)

ROSA

CONFERME: Mario Alberto Santana (A, 1981), Giuseppe Le Noci (A, 1982), Donato Disabato (C, 1990), Leonardo Galli (D, 1997), Alex Pedone (C, 1994), Riccardo Colombo (C, 1982), Filippo Ghioldi (C, 1999), Niccolò Gucci (A, 1990), Ivo Molnar (D, 1994), Giovanni Zaro (D, 1994).

ACQUISTI: Luca Bertoni (C, 1992, Sud Tirol), Matteo Battistini (D, 1994, Pro Piacenza)

CESSIONI: Giulio Mangano (P, 1999), Ilario Guadagnin (P, 1999), Dario Scuderi (D, 1997), Alessio Marcone (D, 1999), Riccardo Ugo (D, 1997), Nicolò Cottarelli (D, 1998), Matteo Arrigoni (C, 1997), Jacopo Mozzanica (C, 1996), Giacomo Pettarin (C, 1988), Mattia Chiarion (C, 1998), Francesco Gazo (C, 1992), Elia Bortoluz (A, 1997).

STAFF TECNICO:

Allenatore: Ivan JAVORCIC

All. in seconda: Massimo SALA

Preparatore atletico: Diego SCIREA

Allenatore portieri: Augusto RASORI

Collaboratore prep. atletico e recupero infortuni: Stefano BACCIOCCHI