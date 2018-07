Pro Patria, riparte anche il settore giovanile. Intanto Javorcic va a Sky

La Pro Patria continua a muoversi. Oltre alla prima squadra, che prosegue il mercato di rafforzamento in vista del ritiro, anche il settore giovanile sta mettendo a posto tutti i tasselli.

Alla guida delle giovanili biancoblu ci sarà ancora Giuseppe Scandroglio, confermato responsabile del Settore Giovanile.

La squadra Berretti, che dopo la promozione in Serie C prende in posto della Juniores nazionale, sarà allenata ancora da Andrea Scandroglio.

Per l’Under 17 Nazionale ci sarà un gradito ritorno in biancoblu: il mister sarà Andrea Vecchio, ex tigrotto che a Busto Arsizio ha lasciato un ottimo ricordo.

Infine per l’Under 15 Nazionale è stato confermato Andrea Tomasoni.

Intanto mister Ivan Javorcic sarà protagonista davanti alle telecamere di Sky. Il tecnico biancoblu sarà ospite dell’edizione delle ore 19.30 di venerdì 13 luglio di Sky Sport 24 (canale 200 della piattaforma).

Javorcic parlerà della “sua” Croazia a due giorni dalla storica finale di coppa del mondo. Chissà che non ci possa essere spazio anche per qualche domanda sulla Pro.