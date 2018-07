Pro Patria, si riparte di slancio. Obiettivo: “Mantenere la categoria”

La Pro Patria versione serie C si è presentata questa mattina (lunedì) allo stadio Speroni, la casa dei biancoblù. Squadra al completo con i nuovi innesti, compreso il portiere di esperienza Paolo Tornaghi che non era stato ancora presentato, mister Javorcic e staff, la presidente Patrizia Testa e il direttore sportivo Sandro Turotti hanno incontrato tifosi e stampa prima della partenza per Sondalo (18-29 luglio).

Da parte della presidente, donna di poche parole e molti fatti, l’augurio è quello di proseguire il progetto avviato due anni fa che sta facendo crescere squadra e società con una dirigenza accorta e capace di valorizzare giovani con l’esperienza di alcuni “veterani” come Santana, Colombo, Le Noci.

Il direttore Turotti, invece, ha delimitato l’obiettivo di consolidare la presenza della Pro Patria nella categoria che l’ha vista tra le protagoniste per tanti anni: «Per noi sarà importante riuscire a mantenere la serie C e continuare a far crescere questi ragazzi. Molti di loro sono qui dall’inizio del progetto e questo dovrebbe far capire quanta strada hanno fatto».

L’appello ai tifosi è quello di riempire lo Speroni come nell’ultima partita di campionato contro il Darfo Boario (3 mila spettatori) e continuare a sostenere la Pro Patria e il progetto. Una ventina di supporter erano presenti questa mattina allo stadio per salutare i giocatori chiamati a onorare il nome di una società calcistica che compirà proprio nel 2019 i 100 anni di storia.