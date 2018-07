Produrre bottiglie in plastica riciclata conviene

Se un grande marchio come Ferrarelle decide di aprire uno stabilimento dove produrre bottiglie di plastica riciclata un buon motivo ci sarà. Non è una scelta dettata dalla pura sensibilità ambientale, che del resto questo famoso marchio di acqua minerale ha già dimostrato di avere, ma anche una ragione economica. Produrre bottiglie in plastica riciclata costa il 16% in meno rispetto all’imbottigliamento in una nuova.

La Ferrarelle le produrrà nello stabilimento di Presenzano (Caserta). L’approvvigionamento delle bottiglie usate avverrà tramite l’asta indetta da Corepla, il consorzio per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. Il costo di una tonnellata di bottiglie usate costa tra i 300 e i 650 euro, a seconda delle caratteristiche della bottiglia, contro i 1.250 euro per una tonnellata di pet nuovo.

Lo scorso anno il consorzio ha raccolto 1.074.000 tonnellate di plastica, 106 volte il peso della Torre Eiffel o 38 volte il volume del Colosseo, coinvolgendo nella raccolta sono stati coinvolti 7.287 comuni e 58 milioni di cittadini. Corepla ha gestito direttamente il riciclo di 587mila tonnellate e il recupero di 324mila, a queste si devono aggiungere 400mila tonnellate non gestite e 584mila non recuperate direttamente, ovvero l’83,5% degli imballaggi in plastica presenti sul mercato.

In questo modo il consorzio ha evitato l’emissione di 750mila tonnellate di Co2, sottratto alle discariche 30 milioni di metri cubi di imballaggi alle discariche e riconosciuto ai comuni o ai delegati 310milioni di euro. Con 13 bottiglie si fa una maglia di calcio, mediamente ogni consumatore italiano raccoglie in un anno l’equivalente di 46 maglie da calcio (Fonte Corepla).